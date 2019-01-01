مئة يوم تفصل الإمارات عن انطلاق أول رائد فضاء

وكالات / سما /

تستعد الإمارات لإرسال أول إماراتي إلى الفضاء بعد نحو مئة يوم.

وسينطلق الإماراتي هزاع المنصوري إلى الفضاء عبر المركبة "سويوز إم إس 15" التي ستقل معه روسي وأمريكية.

ويتدرب المنصوري مع الطاقم الأساسي للمهمة، والمؤلف من قائد الرحلة رائد الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا، ورائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير، فيما يخضع سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي البديل، لتدريبات مماثلة مع الفريق البديل.

ووفقا لتقرير لمركز محمد بن راشد للفضاء، فإن المنصوري والنيادي سيشاركان بالتدريبات في مركز "يوري جاجارين" في "مدينة النجوم" في روسيا، للمرة الأولى مع طاقمي المهمة، على مركبة "سويوز إم إس" على الإقلاع والهبوط وكيفية التعامل مع الحالات غير الاعتيادية أو الطارئة. وسيخضع رواد الفضاء المشاركون في مهمة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية لمجموعة من الفحوصات الطبية الضرورية لقياس مستوى اللياقة البدنية والذهنية بناء على معايير عالمية قبيل تنفيذ المهمة.

كما سيقومان بتدريب النجاة في بيئة المحيطات خلال الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتوجه المنصوري والنيادي، مع طاقمي المهمة الأساسي والبديل إلى المركز الأوروبي لرواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في مدينة كولون في ألمانيا، ومن ثَم إلى مركز ليندون بي جونسون للفضاء في هيوستن بتكساس التابع لوكالة ناسا الأمريكية؛ لتلقي المزيد من التدريبات على المهمة.

وقال يوسف الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، :" نقترب من تحقيق حلمنا، بانطلاق أول إماراتي إلى الفضاء لإجراء تجارب علمية تفيد البشرية؛ فلم يتبق على انطلاق الرحلة إلى محطة الفضاء الدولية سوى أقل من مئة يوم".

وأضاف: "تنعقد آمال الشباب الإماراتي والعربي على هذه المهمة كخطوة مهمة ليس لدولة الإمارات فحسب وإنما للوطن العربي بأسره".

من جانبه، قال سالم المري مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء :"نفتخر بالمستوى الذي وصل إليه رائدا الفضاء الإماراتيان بفضل مجهودهما والإمكانات المتوفرة لهما؛ لقد اكتسبا خبرات كبيرة من خلال التدريبات المكثفة التي خاضاها حتى الآن لتأهيلهما لتنفيذ المهمة على أكمل وجه، وما زال هناك تدريبات إضافية مع شركائنا في روسيا وأوروبا والولايات المتحدة مما سيعزز جهوزيتهما قبل 25 أيلول/سبتمبر."

يُذكر أنه من المقرر أن ينطلق المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15" في 25 أيلول/سبتمبر المقبل حيث سيقضي ثمانية أيام على متن المحطة، ثم سيعود على متن المركبة "سويوز إم إس 12".