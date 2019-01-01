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فيديو.. فوزان لثوار الشمال والنشامى في الشاطئية

الثلاثاء 18 يونيو 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فوزان لثوار الشمال والنشامى في الشاطئية


غزة / سما /

فاز فريقا شباب جباليا وشباب خانيونس على خدمات خانيونس وخدمات الشاطئ "حامل اللقب" تواليا, ضمن منافسات بطولة الشاطئية, التي تجري على ملعب استراحة الشرطة غرب غزة.

وتفوق شباب جباليا على خدمات خانيونس (3-2) بركلات الترجيح, عقب التعادل (3-3) في الوقت الأصلي.

وسجل ثلاثية "ثوار الشمال" محمد الملفوح, بينما أحرز ثلاثية "الذئاب" مصعب أبو سحلول, وسلطان أبو عبيدة, وحسن مخيمر, قبل أن يحسم الأول اللقاء لمصلحته بركلات الترجيح (3-2).

ورفع الفائز رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الأولى, وبقي رصيد الخاسر 3 نقاط في المركز الثاني.

وودّع خدمات الشاطئ "حامل اللقب" المسابقة من الدور الأول, بعدما خسر أمام شباب خانيونس (4-7).

وأحرز سباعية "النشامى" حازم شكشك "هاتريك", وباسل أبو بطنين "هدفين", وإسلام أبو عبيدة, وبهاء السباخي, في حين سجل رباعية "البحرية" محمد السدودي "هدفين", وبلال النجار, ومحمد ماضي.

ورفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية, وبقي رصيد الخاسر دون نقاط في المركز الثالث والأخير.

#شباب جباليا #شباب خانيونس

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