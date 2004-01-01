  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

تفاصيل بطولة الناشئين مواليد 2004-2005

الثلاثاء 18 يونيو 2019 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل بطولة الناشئين مواليد 2004-2005


غزة / سما /

كشف سامي أبو الحصين الأمين المساعد بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد قرعة وانطلاق بطولة الناشئين مواليد "٢٠٠٤-٢٠٠٥".

وأكد أبو الحصين أن قرعة البطولة, ستجري الخميس المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد الفلسطيني غرب غزة.

وأوضح أن المسابقة ستنطلق يوم الاثنين الرابع والعشرين من يونيو الجاري, على أن توزع لجنة المسابقات اللائحة الخاصة وجدول المباريات على الأندية عقب سحب القرعة.

يشار إلى أن ٤٢ ناديا وأكاديمية أكدوا مشاركتهم في البطولة، موزعين على فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".

#سامي أبو الحصين

الأكثر قراءة اليوم

كشف تفاصيل وفاة فتاة في رفح.. شقيقها خنقها حتى الموت

وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته

صور.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة الرئيس مرسي وابرز القرارات عقب وفاته

جماعة الاخوان المسلمين تعقب على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

ملحم : قطر تعدت على السيادة الفلسطينية عبر تواصلها مع اسرائيل لمد خط 161 لغزة

غزة: مصادر تكشف عن أسباب تأخير صرف المنحة القطرية

القواسمي يخرج عن صمته: مسئول بالقيادة حمى المتورطين بمحاولة اغتيالي

الأخبار الرئيسية

الرئيس المصري السابق مرسي

تأهب إسرائيلي لتداعيات محتملة في مصر وغزة بعد وفاة مرسي.. ما علاقة حماس ؟

يصل الخميس.. جولة جديدة للوفد الأمني المصري لبحث ثاني مراحل تهدئة غزة

بطلب من أمريكا .. إسرائيل تؤجل هدم الخان الأحمر حتى نهاية العام

الاحتلال يرفع الطوق البحري عن غزة بشكل جزئي

البيت الابيض

ردا على تصريحات المالكي.. واشنطن: اسرائيل لن تضم الضفة الغربية