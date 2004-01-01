تفاصيل بطولة الناشئين مواليد 2004-2005

غزة / سما /

كشف سامي أبو الحصين الأمين المساعد بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد قرعة وانطلاق بطولة الناشئين مواليد "٢٠٠٤-٢٠٠٥".

وأكد أبو الحصين أن قرعة البطولة, ستجري الخميس المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد الفلسطيني غرب غزة.

وأوضح أن المسابقة ستنطلق يوم الاثنين الرابع والعشرين من يونيو الجاري, على أن توزع لجنة المسابقات اللائحة الخاصة وجدول المباريات على الأندية عقب سحب القرعة.

يشار إلى أن ٤٢ ناديا وأكاديمية أكدوا مشاركتهم في البطولة، موزعين على فرعي "غزة والشمال" و"الوسطى والجنوب".