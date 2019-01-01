إدارة روما ترد على هجوم توتي عقب استقالته

وكالات / سما /

أصدرت إدارة نادي روما الإيطالي بيانًا ترد فيه على هجوم فرانشيسكو توتي عقب رحيله عن ذئاب العاصمة.

وكان فرانشيسكو توتي قد أعلن مساء أمس الاثنين رحيله عن نادي روما بعد 30 عامًا من العمل كلاعب وبعدها كإداري في الفريق.

وشن توتي هجومًا ناريًا على الإدارة الأمريكية المالكة للفريق بعد تقديم استقالته، مشيرًا إلى أنها السبب الرئيسي في تراجع أداء ذئاب العاصمة هذا العام.

وبعد تصريحات توتي النارية، جاء بيان إدارة روما للرد على أسطورة نادي العاصمة، وجاء البيان كالتالي :”يعرب نادي روما عن أسفه بشأن استقالة توتي، واعتذاره عن تولي منصب المشرف العام على الكرة في الفريق، حيث عُرض عليه المنصب بعد رحيل مونشي، والنادي كان ينتظر رده على العرض المقدم”.

وأضاف البيان “لا شك أن المنصب الذي عُرض على توتي يعتبر أحد أكبر المناصب في النادي، ويتطلب بكل تأكيد التزامًا كبيرًا، وهو الأمر المنتظر من كل المدربين والإداريين في النادي”.​

وتابع البيان “كنّا مستعدين للصبر على توتي، ومساعدته بشكل كامل للانتقال من لاعب كرة عظيم، ليصبح إداريًا عظيمًا”.

وأكمل البيان “ندرك تمامًا صعوبة اتخاذ قراره بالرحيل عن روما بعد ما يقرب من 30 عامًا، ونؤكد أن فهمه للقرارات التي يتم اتخاذها داخل النادي بعيد كل البعد عن الواقع”. “فيما يخص التلميحات المتكررة بشأن عودة توتي تحت إدارة جديدة، فنأمل أن لا يكون ذلك جزءًا من خطة تم وضعها للسيطرة على النادي”.

وأتم البيان “نؤكد أن ملاك النادي لا يسعون إلى عرض النادي للبيع في الوقت الحالي، أو في المستقبل، ونتمنى التوفيق لفرانشيسكو توتي في خطوته المقبلة”.