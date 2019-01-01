مانشستر يونايتد يقدم راتباً مجنوناً لبوجبا من أجل البقاء !

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ينوي تقديم راتب خرافي إلى بول بوجبا نجم خط وسط ميدانه من أجل إقناعه بالبقاء في أولد ترافورد.

وكان الدولي الفرنسي قد صرح بأنه سيرحل عن أحمر مانشستر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وسط اهتمام كبير من جانب ريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته.

صحيفة دايلي ميل الشهيرة ذكرت أن اليونايتد يخطط لعرض راتب بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع لإقناع نجم يوفنتوس الإيطالي بالاستمرار ضمن صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

هذا يعني أن بوجبا معروض عليه تقريباً ضعف الراتب الذي يتقاضاه حالياً، حيث يحصل على 290 ألف باوند أسبوعياً.

ومن المفهوم أن النادي الملكي عرض التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً مقابل 90 مليون باوند، وهو سعر بعيد عن المطلوب من جانب مسؤولي النادي المانشستراوي.

ويرغب يوفنتوس الإيطالي هو الآخر في استعادة لاعبه، الذي يتبقى عامان في عقده مع اليونايتد، مع خيار التمديد لعام آخر.

ويثق السيد إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي للنادي في بقاء بوجبا، اللاعب المهم للنادي على المستويين الرياضي والاقتصادي.