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سواريز يعلق على إمكانية عودة نيمار لبرشلونة

الثلاثاء 18 يونيو 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سواريز يعلق على إمكانية عودة نيمار لبرشلونة


وكالات / سما /

رحّب الأوروجوياني لويس سواريز بعودة زميله السابق نيمار مهاجم باريس سان جيرمان إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مشيراً إلى أن الجميع متشوق لمهاراته الاستثنائية.

وازدادت التكهنات حول عودة نيمار  إلى ملعب الكامب نو بعد أن رحل عنه في صيف 2017 بصفقة قياسية أثارت الكثير من الجدل، وذلك بسبب تصريحات رئيس النادي الباريسي التي فتح فيها الباب لرحيل أي لاعب.

وقال سواريز في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو “لقد قضيت أفضل سنوات حياتي في برشلونة، فقد لعبت مع أفضل لاعب في العالم وهو ميسي ونيمار الذي كان ثاني أفض لاعب في ذلك الوقت”.

وتابع “عودته؟ من لا يرغب بالاستمتاع بلاعب مثل نيمار؟ هذا ما يتحدثون عنه في السوق، لكنه ينتمي الآن لباريس سان جيرمان”.

وبخصوص التعاقد مع أنتوان جريزمان الذي بات مؤكداً بنسبة كبيرة، قال لويزيتو “ما يجب أن أقوله عن جريزمان هو نفس ما قلته العام الماضي، إنه يتمتع بجودة عالية، لكن هو لاعب لأتلتيكو مدريد، وأفضل عدم قول أي شيء آخر”.

#سواريز #نيمار #برشلونة

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