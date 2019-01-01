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ساري يحدد أهداف يوفنتوس في سوق الانتقالات

الثلاثاء 18 يونيو 2019 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساري يحدد أهداف يوفنتوس في سوق الانتقالات


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اللاعبين الذين يسعى ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الجديد للتعاقد معهم خلال سوق الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق الموسم القادم.

وتعاقد يوفنتوس مع ماوريسيو ساري بشكل رسمي بعد أن فسخ الأخير عقده مع تشيلسي، وسيخلف ماسيميليانو أليجري الذي رحل عن الفريق بعد 5 سنوات حقق خلالها لقب الكالتشيو 5 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، وبالتالي فإن الضغوط عليه ستكون كبيرة بلا شك.

وبحسب ما نقله موقع فوتبول إيطاليا، فإن ساري يريد التعاقد مع لاعبين رئيسيين هما ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان.

وسيواجه يوفنتوس صعوبة بحسم صفقة ماركينيوس لأن سعره في السوق لا يقل عن 70 مليون يورو، كما أن النادي الباريسي لا يفكر بالتخلي عنه، لكن قد يتغير كل شيء في حال تعاقد سان جيرمان مع ماتيس دي ليخت مدافع أياكس، حينها سوف يفتح الباب لمدافعه البرازيلي للرحيل.

كما يرى ساري أن ماورو إيكاردي هو أنسب مهاجم ليوفنتوس في هذه المرحلة، ومؤمن بقدرة المهاجم الأرجنتيني على تسجيل 40 هدف في الموسم على الأقل.

ويعيش إيكاردي أوقات عصيبة مع إنتر ميلان بسبب خلافاته المستمرة مع إدارة النادي والجماهير، ومن الوارد جداً رحيله عن صفوف الفريق هذا الصيف، ومهمة يوفنتوس لن تكون صعبة لأنه لا يوجد منافسة على اللاعب كما كان في السابق.

#ساري #يوفنتوس

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