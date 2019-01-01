تشيلي تستهل مشوارها في كوبا أميركا بفوز ساحق على اليابان

وكالات / سما /

حقق منتخب تشيلي فوزاً ساحقاً على نظيره الياباني برباعية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “المورمبي” لحساب الجولة الافتتاحية من بطولة كوبا أميركا 2019 التي تقام على الأراضي البرازيلية.

وشهدت المباراة مشاركة أليكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الذي قدم أداء مميز بتسجيله هدف وصناعة آخر، كما شارك أرتورو فيدال لاعب برشلونة أيضاً لكنه لم يساهم بتسجيل أي هدف، وتم استبداله بالدقيقة 78، ومن جانب اليابان، قرر المدرب إقحام الموهبة الشابة ونجم ريال مدريد الجديد تاكيفوسا كوبو، ورغم خسارة منتخب بلاده، إلا أنه كان من أفضل اللاعبين وقام بـ4 مراوغات ناجحة وسدد 3 كرات على المرمى.

وخيم التعادل السلبي على مجريات اللقاء حتى الدقيقة 41 التي شهدت تسجيل تشيلي هدفها الأول عن طريق إيريك بولجار متوسط ميدان بولونيا الإيطالي.

ودخل منتخب تشيلي الشوط الثاني بمعنويات أعلى، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق إدواردو فارغاس، قبيل أن يضيف أليكسيس سانشيز الهدف الثالث بحلول الدقيقة 82.

وبعد دقيقة واحدة، عاد إدواردو فارغاس لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده، ليقود منتخب بلاده لتحقيق أكبر انتصار في كوبا أميركا 2019 حتى هذه اللحظة، بالمناصفة مع فوز الأوروجواي على الإكوادور يوم أمس.

ويتشارك منتخبي تشيلي والأوروجواي في صدارة المجموعة الثالثة برصد 3 نقاط لكل منهما، فهما يتساويان في كل شيء، بينما يحتل منتخبي الإكوادور واليابان المركز الثالث بالمناصفة أيضاً.