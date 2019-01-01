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مواجهات مع الاحتلال وتفتيش منازل في بيت أمر شمال الخليل

الثلاثاء 18 يونيو 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اندلعت، اليوم الثلاثاء، مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، عقب تفتيش الاحتلال عدة منازل في البلدة.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض ، إن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة البياضة في بيت أمر وفتشت منازل المواطنين، محمود عياد عوض، ومحمود ومحمد عبد العزيز عوض، واحمد محمود عوض، ومحمد حسين جعفر عادي، وعلي محمد كامل اخليل، وعاثت بمحتوياتها خرابا.

#مواجهات #الاحتلال

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