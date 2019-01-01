مستوطنون يقتحمون البرج الأثري في بلدة السموع

الخليل / سما /

اقتحمت مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مبنى البرج الأثري في بلدة السموع جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن مستوطنين اقتحموا تحت حماية قوات الاحتلال مكانا أثريا رومانيا في البلدة يعرف باسم "البرج"، وأدوا طقوسا دينية تلموديه في المكان.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انتشرت في أكثر من شارع، ونشرت حواجزها العسكرية على المفترقات، وأغلقت منطقة وسط البلد، واعتلت أسطح بعض المنازل، لتأمين دخول حافلات المستوطنين مع ساعات الصباح، وتمركزوا في مبنى البرج الأثري بوسط البلد، بحجة إقامة "صلوات دينية" لهم بالمكان.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين يقومون بتكرار ذلك كل فترة، خاصة بأوقات الأعياد اليهودية، ويدعون أن المكان يخص اليهود، علماً أن المبنى كنيسة رومانية، بجانبها آثار محراب مسجد.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل وفتشت منزل المواطن ماهر قيسية، كما اقتحمت بلدة دورا وفتشت منزل حسين عمرو، وعبثت بمحتوياتهما.