حركة الجهاد تعزي بوفاة الرئيس المصري الأسبق مرسي

غزة / سما /

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين من الأمة الإسلامية عامة والشعب المصري الشقيق خاصة وأسرة الدكتور محمد مرسي على وجه الخصوص بأصدق التعازي وجميل المواساة بوفاة الرئيس المصري الأسبق الدكتور محمد مرسي الذي قضى حياته مدافعا عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس والتصدي لعدوان الاحتلال الصهيوني 2012 على قطاع غزة.

بيان نعي ومواساة

قال تعالى "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المطمئنة ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضية مرضية فَادْخُلِي فِي عِبادِي وَادْخُلِي جنتي "

صدق الله العظيم

تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين للأمة الإسلامية عامة وللشعب المصري الشقيق خاصة ولأسرة الدكتور / محمد مرسي على وجة الخصوص بأصدق التعازي وجميل المواساة بوفاة الرئيس المصري السابق الدكتور / محمد مرسي الذي قضى حياته مدافعا عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين والقدس والتصدي لعدوان الاحتلال الصهيوني 2012 على قطاع غزة .

نسأل الله تعالى أن يتقبله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

و انا لله و إنا اليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين