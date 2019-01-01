إسرائيل تؤجل هدم الخان الأحمر حتى نهاية العام

القدس المحتلة / سما /

أبلغ ما يسمى "ممثل الدولة الإسرائيلي"، المحكمة العليا ردا على التماس قدم بشأن هدم قرية الخان الأحمر، أنه تقرر تأجيل عملية الهدم حتى منتصف شهر ديسمبر/ كانون أول المقبل على الأقل.

وبحسب موقع صحيفة هآرتس، فإنه سيتم تحديد موعد الإخلاء بقرار من المستوى السياسي بعد الأخذ بعين الاعتبار مجمل الاعتبارات المطلوبة لهذا الأساس.

ووفقا للموقع، فإن إجراء الانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة، وبعض القضايا منها الخوف من محكمة لاهاي الدولية، كلها أسباب أدت وربما تؤدي أيضا في المستقبل إلى عدم إخلاء الخان الأحمر ويجعل تنفيذ العملية قرارا صعبا وليس قريبا.

وقدمت حركة ريغافيم اليمينية، التماسا أمام العليا الإسرائيلية طلبت من خلاله أن تقدم "الدولة" شرحا حول عدم تنفيذ الأمر، ووضع جدول زمني لعملية الهدم. حيث أشارت الصحيفة إلى أن "ممثل الدولة" طلب مهلة للرد على الالتماس حتى السادس عشر من ديسمبر/ كانون أول، ما يعني تأجيل العملية حتى ذلك التاريخ على الأقل، انتظارا لتشكيل حكومة جديدة.

وطالب محامو الحركة اليمينية، برفض رد "ممثل الدولة" وتنفيذ القانون بدون أن يكون أي صلة له بالوضع السياسي. وأنه يمكن للمستوى السياسي الموجود حاليا وفق القوانين اتخاذ القرار المناسب. ممهلين المحكمة 7 أيام للحصول على رد آخر من "ممثل الدولة".