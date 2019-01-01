الاحتلال يرفع الطوق البحري عن غزة بشكل جزئي

غزة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، رفع الطوق البحري الذي فرضته منذ نحو 6 أيام على الساحل البحري لقطاع غزة.

وقال أ مسؤول لجان الصيادين زكريا بكر أن الاحتلال قرر السماح للصيادين بالعمل في بحر قطاع غزة اليوم الثلاثاء بشكل محدود بعد إغلاقه لعدة أيام.

وأوضح بكر أن العمل سيبدأ الساعة العاشرة صباح اليوم الثلاثاء على مسافة (6 ميل) في بحر شمال القطاع وحتى ميناء الصيادين، ومن جنوب الميناء حتى مدينة رفح على مسافة (10 أميال).

وتستخدم قوات الاحتلال مساحة الصيد قبالة سواحل غزة كسياسة عقاب جماعية بحجة القاء البالونات الحارقة.