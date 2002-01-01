أبو الغيط: لا اتفاق سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية

القاهرة /سما/

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يوم الاثنين من أن جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستذهب سدى إلا إذا أفضت إلى قيام دولة فلسطينية على مجمل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقال أبو الغيط في تصريحات "كل ما يرفضه الجانب الفلسطيني أو العربي فهو أمر مرفوض" من الجامعة العربية.

وأضاف "المقبول من جانبنا كعرب لحلها (القضية الفلسطينية) هو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتعد الجامعة العربية ساحة مساجلات تفقدها الصراعات الإقليمية فاعليتها لكنها ما زالت المنتدى الأساسي للتعبير عن الموقف العربي من القضايا الدولية. والسعودية ومصر أكثر الأعضاء نفوذا فيها.

وقال أبو الغيط إن الحل الوحيد الذي تقبله الدول العربية هو مبادرة السلام العربية التي طرحتها السعودية عام 2002 والتي تدعو لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا انسحبت من جميع الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967 وقبلت قيام دولة فلسطينية.

وقال أبو الغيط متحدثا عن إسرائيل ”إن هي اختارت السبيل الوحيد المعقول والمقبول من جانبنا كعرب ... قُبلت في المنطقة كطرف إقليمي طبيعي“.