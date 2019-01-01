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ردا على تصريحات المالكي.. واشنطن: اسرائيل لن تضم الضفة الغربية

الإثنين 17 يونيو 2019 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على تصريحات المالكي.. واشنطن: اسرائيل لن تضم الضفة الغربية


واشنطن /سما/

قالت الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، إنه لا توجد خطط لضم إسرائيل الضفة الغربية والموضوع ليس محل بحث.

وجاءت تصريحات الخارجية الامريكية ردا على اقوال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، تهدف لمساعدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانا في ذات الوقت، نددت فيها برؤية فريدمان الخاصة بحق إسرائيل في الاحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربية، معتبرة أن هكذا موقف يعكس تناغما بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل ويكشف عن حجم التنسيق والتفاهم بين الجانبين على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وجاءت هذه التصريحات بعد تصريحات أدلى بها السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرتها الأسبوع قبل الماضي، جاء فيها أنه "وفقا لظروف معينة، اعتقد أن إسرائيل لها الحق في الاحتفاظ بالبعض (المستوطنات) في الضفة الغربية، ولكن ليس كلها على الأرجح"، وذلك تعليقا على إعلان سابق من رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيامين نتنياهو، عن نيته البدء بضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية.

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