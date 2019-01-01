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البيت الأبيض يقرر عدم دعوة إسرائيل للمشاركة في مؤتمر البحرين

الإثنين 17 يونيو 2019 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يقرر عدم دعوة إسرائيل للمشاركة في مؤتمر البحرين


واشنطن /سما/

 كشف موقع اكسيوس الالكتروني مساء اليوم الاثنين أن البيت الأبيض قرر عدم دعوة وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون أو غيره من المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين لحضور مؤتمر البحرين المقرر يومي 25 و 26 حزيران 2019، لإطلاق الجزء الاقتصادي من خطة السلام الأميركية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة بـ "صفقة القرن".

ويعتبر الخبراء أن ذلك يشكل نكسة كبيرة لرؤية البيت الأبيض لمؤتمر البحرين الذي طال انتظاره، والذي سيعقد الآن بدون مسؤولين فلسطينيين أو إسرائيليين. كما يعتبر الخبراء أن الفلسطينيين حققوا انتصارا بعدم مشاركة إسرائيل في مؤتمر المنامة، وإنجازا لحملة المقاطعة التي شنوها.

وكان البيت الأبيض قد ألمح عندما أعلن المؤتمر، بأن إسرائيل ستُدعى على مستوى عالٍ، حتى بعد أن قرر الفلسطينيون مقاطعة المؤتمر، حيث كانت إدارة ترامب تأمل باستخدام هذا الحدث لتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع دول الخليج العربي.

ويقول موقع آكسيوس بأن مسؤوليين إسرائيليين كانوا قد أَخبروا الموقع بأن البيت الأبيض أخبرهم منذ فترة أن إسرائيل ستُدعى إلى المؤتمر بعد أن التأكيد على مشاركة الدول العربية الكبرى، وأن إسرائيل كانت تأمل بالحضور بعد أن أعلنت مصر والأردن والمغرب حضور المؤتمر الأسبوع الماضي.

وينسب الموقع لمسؤول أميركي رفيع قوله أن البيت الأبيض قد أبلغ الحكومة الإسرائيلية بالقرار على أساس ان "الهدف من ورشة العمل في البحرين هو تقديم رؤيتنا الاقتصادية للشعب الفلسطيني. وعلى هذا النحو نريد التركيز على الجوانب الاقتصادية وليس الجوانب السياسية" ولكن رجال أعمال إسرائيليين من القطاع الخاص سيشاركون في المؤتمر.

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