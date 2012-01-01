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حماس تصدر بيان بشأن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

الإثنين 17 يونيو 2019 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تصدر بيان بشأن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي


غزة / سما/

اصدرت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الاثنين، بيان حول وفاة الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي.

وقالت الحركة في بيانها، "تنعى إلى مصر وشعبها الأصيل والشعب الفلسطيني والعالمين العربي والإسلامي وأحرار العالم الرئيس المصري السابق محمد مرسي الذي وافاه الأجل مساء اليوم الإثنين وتتقدم إلى مصر وشعبها وأهله وذويه ورفاقه ومحبيه بحسن العزاء والمواساة"

وأضافت:  مرسي توفي بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الصهيوني وقدم الكثير دفاعا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري

وتابعت: غزة ستسطر مواقفه الخالدة والشجاعة تجاهها، والعمل على فك حصارها، والتصدي بكل مسؤولية قومية للعدوان الصهيوني الظالم عليها عام 2012 في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة في وجدان الشعب الفلسطيني والأمة

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