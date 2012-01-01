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حماس تنعي الرئيس السابق مرسي وتذكر بموافقه تجاه غزة وفلسطين

الإثنين 17 يونيو 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعي الرئيس السابق مرسي وتذكر بموافقه تجاه غزة وفلسطين


غزة/سما/

نعت حركة "حماس" في بيان الإثنين إلى مصر الشقيقة وشعبها الأصيل، والشعب الفلسطيني، والعالمين العربي والإسلامي، وأحرار العالم، الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي وافاه الأجل مساء اليوم.

وقالت حماس إن مرسي توفي بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية في سياق المشوار الطويل في الصراع مع العدو الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه قدم الكثير دفاعا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري.

وأكدت أن غزة ستسطر مواقفه الخالدة والشجاعة تجاهها، والعمل على فك حصارها، والتصدي بكل مسؤولية قومية للعدوان الإسرائيلي الظالم عليها عام 2012 في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة في وجدان الشعب الفلسطيني والأمة. 

وتقدمت حماس إلى مصر وشعبها وأهله وذويه ورفاقه ومحبيه بحسن العزاء والمواساة. وسألت الله أن يرحمه رحمة واسعة، ويدخله الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يتقبّله في الصالحين، ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وحسن العزاء.

وتوفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي مساء الاثنين، أثناء جلسة محاكمته في قضية "التخابر" المتهم بها مع آخرين.

وأفاد التلفزيون الرسمي المصري بأن مرسي توفي إثر إصابته بنوبة إغماء أثناء حضوره جلسة محاكمته.

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