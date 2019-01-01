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صور.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة الرئيس مرسي وابرز القرارات عقب وفاته

الإثنين 17 يونيو 2019 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. النيابة المصرية تكشف تفاصيل وفاة الرئيس مرسي وابرز القرارات عقب وفاته


القاهرة /سما/

قالت النيابة العامة المصرية اليوم الاثنين إن الرئيس السابق محمد مرسي سقط مغشيا عليه داخل القفص بعدما تحدث للمحكمة وأعلنت وفاته فور وصوله المستشفى في الساعة 4:50 مساء (1450 بتوقيت جرينتش).

وأضافت النيابة في بيانها، أن مرسي كان تحدث أمام المحكمة لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وذكرت النيابة في بيان أن التقرير الطبي يشير إلى عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان مرسي.

وقال البيان إن النائب العام قرر ندب لجنة طبية لفحص الموقف الطبي لمرسي تمهيدا للتصريح بالدفن.



نيابة 1

نيابة 2

نيابة 2
نيابة 1

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