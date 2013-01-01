جماعة الاخوان المسلمين تعقب على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي

القاهرة /سما/

عقبت جماعة الإخوان المسلمين، مساء اليوم الاثنين، على وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال إحدى جلسات المحاكمة في مصر.

وفي بيان اوردته وسائل اعلام مصرية، حملت الاخوان المسلمين، مسؤولية وفاة محمد مرسي، للسلطات المصرية، مؤكدة أنها مسؤولة عن تدهور صحته.

وكان التلفزيون الرسمي أكد اليوم وفاة محمد مرسى بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر، حيث تم اعتقاله عقب ثورة 30 يونيو 2013.

وأعلنت النيابة العامة المصرية في بيان لها اليوم، أن الرئيس محمد مرسي كان قد تحدث أمام المحكمة لمدة 5 دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة ، مضيفة: أنه سقط مغشيا عليه أثناء وجوده في قفص الاتهام حيث تم نقله فورا إلى المستشفى وتبينت وفاته.

ووصفت جماعة الاخوان وفاة الرئيس محمد مرسي بجريمة القتل المتعمدة، مؤكدة أن النظام المصري القائم يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الوفاة، في حين عبر أنصار الجماعة عن غضبهم