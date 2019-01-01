بالاسماء.. شخصيات ووفود دبلوماسية تغادر غزة بينهم وزير الاشغال و نائب العمادي

غزة / سما/

غادر عدد من الشخصيات الدبلوماسية، مساء اليوم الاثنين، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع.

وبحسب مكتب اعلام المعابر، غادر عدد من الشخصيات والوفود الدبلوماسية قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز.

1- مغادرة مدير عمليات الوكالة " ماتياس شمالي ".

2- مغادرة " محمد زيارة " وزير الأشغال العامة والإسكان.

3- مغادرة " جيمس ماجولدرك " نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط .

4- مغادرة نائب السفير القطري " خالد الحردان ".

5- مغادرة " سارة موسكروفت " مديرة مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة.

6- مغادرة " مورتن ليفورسن " نائب السفير النرويجي.

7- مغادرة " تاكيشي اوكوبو " السفير الياباني والوفد المرافق له .