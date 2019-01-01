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السفير العمادي يوضح سبب تأخر صرف منحة المساعدات النقدية للأسر الفقيرة

الإثنين 17 يونيو 2019 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير العمادي يوضح سبب تأخر صرف منحة المساعدات النقدية للأسر الفقيرة


غزة / سما/

أوضح السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن تأخر صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة (100$)، يرجع لأسباب فنية، ونفى كافة الأخبار المتداولة حول سحب أموال المنحة ووقف صرفها.

وأشار العمادي إلى أن دولة قطر مستمرة في دعم أهالي قطاع غزة، مؤكداً أن عملية صرف المساعدات النقدية ستتم خلال أيام عبر مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة.

يُذكر أن السفير العمادي ونائبه خالد الحردان قد وصلا مساء أمس الأحد إلى قطاع غزة برفقة وفد فني مختص من مؤسسة "كهروماء" القطرية، لمناقشة التفاصيل الفنية ومقترحات تشغيل خط (161) لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

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