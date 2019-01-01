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حماس تكشف تفاصيل لقاء هنية والعمادي ووفد مصري يصل غزة نهاية الاسبوع

الإثنين 17 يونيو 2019 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف تفاصيل لقاء هنية والعمادي ووفد مصري يصل غزة نهاية الاسبوع


غزة / سما /

التقى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من أعضاء قيادة الحركة، اليوم الاثنين،  مع السفير القطري محمد العمادي في غزة.

و عبّرت قيادة الحركة عن عظيم تقديرها للدور القطري والدعم المتجدد للمنحة المقدمة لشعبنا في الضفة والقطاع بما يعكس الموقف القطري الثابت من الشعب الفلسطيني، مشيدة بالموقف القومي المسؤول للخارجية القطرية الذي رفض اعتبار وتصنيف حركة حماس كحركة إرهابية من قبل بعض الدول والهيئات.

ووفقا لبيان صدر عن طاهر النونو المستشار الاعلامي لهنية، تم خلال اللقاء مع سعادة السفير بحث تفاصيل وبنود التفاهمات التي تمت بوساطة قطرية مصرية أُممية لإنهاء معاناة شعبنا في قطاع غزة ومدى الالتزام الوطني بهذه التفاهمات بشكل يعكس المسؤولية الوطنية التي تحلّت بها فصائل العمل الوطني الفلسطيني تجاه أهلنا من أجل إنهاء الحصار المفروض على شعبنا.

وتم بحث التلكؤ والتباطؤ من قبل الاحتلال في تنفيذ هذه التفاهمات وحذرت قيادة الحركة من أن استمرار هذا التباطؤ والتلكؤ الذي يقوم به الاحتلال بما فيه استمرار إغلاق البحر أمام الصيادين يضع التفاهمات في مربع الخطر.

واستمعت قيادة الحركة خلال اللقاء إلى شرحٍ وافٍ من السفير محمد العمادي حول لقاءاته التي قام بها مع الأطراف المختلفة سواء مع الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوربي أو الجانب الإسرائيلي والتي تنم عن حرص قطري من أجل إبقاء كل الأطراف على التزاماتهم وتطبيقها واقعا عمليا على الأرض.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل والمتابعة الحثيثة خلال زيارة السفير إلى القطاع خلال الأيام القادمة من أجل تحقيق وتطبيق الاحتلال لكافة التزاماته وفق التفاهمات المبرمة.

ومن المتوقع أن يصل نهاية الأسبوع إلى قطاع غزة وفد مصري من أجل مواصلة الجهود المصرية في ذات الإطار خاصة مع تكامل ومحورية كل من الدور المصري والقطري في العمل من أجل إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني.

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