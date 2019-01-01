بكين: توصية بتشكيل ملتقى رجال أعمال صيني فلسطيني في المجال الزراعي

بكين /سما/

أوصى اجتماع عقد، اليوم الاثنين، في العاصمة الصينية بكين، بين عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين والصينيين، بتشكيل ملتقى رجال أعمال صيني فلسطيني في المجال الزراعي.

وجاء الاجتماع، الذي عقد بمقر سفارة دولة فلسطين، في إطار الزيارة الرسمية إلى الصين التي يقوم بها وزير الزراعة رياض عطاري والوفد المرافق له من وزارتي الزراعة والخارجية والمغتربين ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) وعدد من رجال الأعمال والشركات العاملة في القطاع الخاص الزراعي الفلسطيني، بحضور سفير فلسطين لدى الصين فريز مهداوي.

واستعرض الوزير عطاري واقع الزراعة في فلسطين وأهميتها في الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا إلى سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة باستمرار السيطرة على الموارد الطبيعية والمعابر، واستمرار الحصار على قطاع غزة، وكذلك الانتهاكات المتكررة ضد الزراعة والمزارعين.

وتطرق إلى التعاون المشترك بين الطرفين الفلسطيني والصيني في مجال تعزيز التبادل التجاري الزراعي، وفرص الاستثمار في القطاع الزراعي الفلسطيني.