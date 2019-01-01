  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

النقابات الاردنية تطالب الحكومة بعدم المشاركة في مؤتمر البحرين

الإثنين 17 يونيو 2019 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقابات الاردنية تطالب الحكومة بعدم المشاركة في مؤتمر البحرين


عمان /سما/

 طالبت النقابات المهنية الاردنية (15 نقابة تضم في عضويتها اكثر من 150 الف منتسبا)، الحكومة الاردنية بعدم المشاركة في مؤتمر البحرين "التطبيعي".

وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في بيان اليوم الاثنين، ان مجلس النقباء للنقابات المهنية الاردنية اكدوا خلال اجتماع رفض النقابات المشاركة في مؤتمر البحرين الذي يعتبر أحد أدوات تمرير مايسمى بـ"صفقة القرن" التي تهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تقديم بدائل اقتصادية مقابل الحلول السياسية "المال مقابل السلام".

ودعا مجلس النقباء النقابيين للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الوطنية الرافضة لصفقة القرن ومؤتمر البحرين.

ودعت الاحزاب والنقابات والفعاليات السياسية الاردنية في بيان الاردنيين الى المشاركة في "مسيرة الغضب الشعبي" مساء الجمعة المقبل، المقرر ان تنطلق من منطقة تاج مول باتجاه السفارة الامريكية في عمان رفضا لصفقة القرن.

وأكد سمارة دعم النقابات لكافة الفعاليات التي تقام في مختلف محافظات المملكة للتصدي لصفقة القرن.

الأكثر قراءة اليوم

رابط كشف أسماء المستفيدين من المنحة القطرية في غزة

بالفيديو... الاحتلال يعلن دخول بندقية "الكرمل" الخارقة للخدمة العسكرية.. تعرف عليها

امريكا تطالب الجيش اللبناني : لا تتدخلوا في الحرب المقبلة

وزير اسرائيلي : على أبو مازن التنحي والعودة لمنزله

غزة: مصادر تكشف عن أسباب تأخير صرف المنحة القطرية

تفاصيل صادمة.. الطفلة ايمان ماتت "خنقا" وعلى يد "مشعوذ" بوجود اهلها

هذا ما تملكه إسرائيل من أسلحة نووية ..

الأخبار الرئيسية

هنية 2

حماس تكشف تفاصيل لقاء هنية والعمادي ووفد مصري يصل غزة نهاية الاسبوع

وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته

توضيحية

كشف تفاصيل وفاة فتاة في رفح.. شقيقها خنقها حتى الموت

داعيا لمقاطعة ورشة البحرين.. مجلس الوزراء يرحب بدعوة الرئيس إلى إجراء انتخابات ويؤكد جاهزية الحكومة لإنجاحها

ملحم : قطر تعدت على السيادة الفلسطينية عبر تواصلها مع اسرائيل لمد خط 161 لغزة