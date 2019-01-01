النقابات الاردنية تطالب الحكومة بعدم المشاركة في مؤتمر البحرين

عمان /سما/

طالبت النقابات المهنية الاردنية (15 نقابة تضم في عضويتها اكثر من 150 الف منتسبا)، الحكومة الاردنية بعدم المشاركة في مؤتمر البحرين "التطبيعي".

وقال رئيس مجلس النقباء، نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي في بيان اليوم الاثنين، ان مجلس النقباء للنقابات المهنية الاردنية اكدوا خلال اجتماع رفض النقابات المشاركة في مؤتمر البحرين الذي يعتبر أحد أدوات تمرير مايسمى بـ"صفقة القرن" التي تهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال تقديم بدائل اقتصادية مقابل الحلول السياسية "المال مقابل السلام".

ودعا مجلس النقباء النقابيين للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الوطنية الرافضة لصفقة القرن ومؤتمر البحرين.

ودعت الاحزاب والنقابات والفعاليات السياسية الاردنية في بيان الاردنيين الى المشاركة في "مسيرة الغضب الشعبي" مساء الجمعة المقبل، المقرر ان تنطلق من منطقة تاج مول باتجاه السفارة الامريكية في عمان رفضا لصفقة القرن.

وأكد سمارة دعم النقابات لكافة الفعاليات التي تقام في مختلف محافظات المملكة للتصدي لصفقة القرن.