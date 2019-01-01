"النقد" توقع مذكرة تفاهم مع شركة "بي سل" للاتصالات لتزويدها بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد

رام الله / سما /

وقّع محافظ سلطة النقد عزام الشوا، اليوم الاثنين، في مقر سلطة النقد برام الله، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة "بي سل" للاتصالات والتكنولوجيا المتطورة السيد سعيد برانسي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تزويد سلطة النقد، شركة "بي سل" بخدمة نظام الاستعلام الائتماني الموحد، وذلك لاستفادة تلك الشركة من هذا النظام المطور من قبل سلطة النقد، والذي يضم قاعدة بيانات تقوم بتوفير بعض المعلومات الائتمانية والديموغرافية ذات العلاقة عن الأشخاص المقترضين وكفلائهم أفراداً أًو مؤسسات، وتصنيفهم على نظام الشيكات المعادة.

وأكد الشوا على مضي سلطة النقد في تشجيع وزيادة عدد شركات القطاع الخاص المستفيدة من نظام الاستعلام الائتماني الموحد، من خلال توقيع مذكرات التفاهم معها، وذلك بهدف تعزيز مكانة تلك الشركات وقدراتها الاستثمارية وحمايتها من التعرض لمشاكل في السيولة النقدية أو الملاءة الائتمانية، مشيراً الى أن ذلك يأتي في إطار جهود سلطة النقد لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي والرقابة عليه، وتشجيع النمو الاقتصادي في فلسطين.

وأوضح الشوا أنه ومن خلال مذكرات التفاهم والتزاماً بمبادئ السرية المصرفية ستتمكن تلك الشركات، من التعرف على الملاءة الائتمانية للعملاء الذين يتعاملون معهم بالاقتراض أو بأسس البيع الآجل بموجب شيكات آجلة لتاريخ استحقاق لاحق، واتخاذ القرار الائتماني السليم الذي يحد ويجنب تلك الشركات من التعرض لمخاطر ائتمانية.

من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة شركة "بي سل" سعيد برانسي، عن تقديره لجهود سلطة النقد في تحسين وتطوير بيئة العمل المصرفي من خلال إشراك مؤسسات القطاع الخاص بمثل هذه الأنظمة التي تعمل على حماية مؤسسات القطاع الخاص من التعثر وتحافظ على ديمومتها ومنجزاتها.

وأكد برانسي أنه وبالرغم من الظروف المالية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في هذه الأيام، يعد دور مثل هذه الأنظمة ذات أهمية كبيرة في مساعدة الشركات والمؤسسات الخاصة في الاطلاع على بيانات عملائهم ومنحهم التسهيلات بكل ثقة وطمأنينة.