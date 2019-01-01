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غزة: مصادر تكشف عن أسباب تأخير صرف المنحة القطرية

الإثنين 17 يونيو 2019 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: مصادر تكشف عن أسباب تأخير صرف المنحة القطرية


غزة / سما /

 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء اليوم الاثنين، عن أسباب تأخير صرف المنحة القطرية التي وصلت الليلة الماضية إلى قطاع غزة.

وبحسب صحيفة القدس المحلية، قالت المصادر، إن صرف الدفعة تأخر بسبب حجب الاحتلال الإسرائيلي اسماء نحو 4 آلاف من المستفيدين من المنحة القطرية، من بينهم جرحى من مسيرات العودة.

واشارت المصادر الى ان "حركة حماس رفضت هذه الخطوة وامتنعت عن صرف المنحة عبر فروع البريد بالشروط الإسرائيلية".

ووفقا للمصادر، فإن خالد الحردان نائب السفير القطري محمد العمادي غادر غزة للقاء المسؤولين الإسرائيليين لحل الخلاف حول ذلك.

ويتوقع أن يصل الحردان مجددا إلى غزة في أي لحظة حاملا رداً إسرائيليا على ذلك.

وتوجه آلالاف من المواطنين منذ الصباح الى فروع البريد في قطاع غزة على أمل صرف المنحة، إلا أن آمالهم خابت حيث لم يتم صرفها.

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