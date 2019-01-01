بالاسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة، الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزة الثلاثاء.

وأفاد داخلية غزة، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي الحافلة التاسعة من كشف (6/2) + حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

وطالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

للاطلاع على الاسماء في الكشف الجديد: اضغط هنا