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نابلس: مستوطنون يضرمون النار بأراضي عينابوس وحريق آخر بالباذان

الإثنين 17 يونيو 2019 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: مستوطنون يضرمون النار بأراضي عينابوس وحريق آخر بالباذان


نابلس / سما /

إنداع حريقان اليوم في أرضي أراضي بلدة عينابوس وأحراش الباذان في نابلس، احدهما كان بفعل المستوطنين .

وسيطر طاقم مركز دفاع مدني بلاطة على حريق اندلع على مساحة واسعة في احراش بلدة الباذان وصل جزء منه الى اطراف المنازل وأتى على مئات الاشجار بسبب إشتعال النيران في أكثر من منطقة قبل ان يتم حصرها ومنع إمتدادها أكثر لمنازل المواطنين لتقليل الخسائر.

وفي ذات السياق أخمدت طواقم الدفاع المدني حريقا إمتد على مساحة 50 دونما من أراضي بلدة عينابوس جنوب نابلس إثر إعتداء المستوطنين، حيث قامت الطواقم بإخماد النيران المشتعلة في الأشجار والأعشاب.

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