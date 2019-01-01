كشف تفاصيل وفاة فتاة في رفح.. شقيقها خنقها حتى الموت

غزة / سما /

قتلت امرأة، اليوم الاثنين، على يد شقيقها في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مركز الميزان لحقوق الانسان، أن السيدة (ش. ح) البالغة من العمر (26 عاماً)، أدخلت فجر اليوم الاثنين، إلى مستشفى أبو يوسف النجار جثة هامدة.

ووفقاً لمعلومات المركز، فقد "تلقت شرطة محافظة رفح عند حوالي الساعة 1:20 من فجر اليوم نفسه، بلاغاً عن مقتل سيدة في منزل عمها الكائن في حي النصر شمال المحافظة نفسها، حيث وصلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته، كما اعتقلت شقيق الضحية الذي ادعى قيامه بقتلها خنقاً على خلفية الدفاع عن شرف العائلة".

وحولت النيابة العامة جثة الضحية إلى مستشفى دار الشفاء في مدينة غزة لعرضها على الطبيب الشرعي.

وعبّر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد لجريمة القتل، مؤكدا أن التهاون مع مرتكبي جرائم القتل التي تبرر بأنها صوناً لشرف العائلة والذي شكل عاملاً رئيساً وراء استمرار وقوع هذا النوع من الجرائم بحق النساء، وفي كثير من الحالات تكون دوافع القتل مختلفة، كسبيل لتخفيف الأحكام أو محاولة للإفلات من العقاب.

وطالب المركز النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني، وعدم التماس أي أعذار مخففة للأحكام، وعدم التهاون مع مرتكبي جرائم قتل النساء والتعامل معها كجرائم قتل لا يمكن تبريرها.