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بعد تصريحات حركته الاخيرة بشأن تنفيذ التفاهمات.. هنية يلتقي السفير العمادي بغزة

الإثنين 17 يونيو 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تصريحات حركته الاخيرة بشأن تنفيذ التفاهمات.. هنية يلتقي السفير العمادي بغزة


غزة / سما/

التقى اسماعيل هنية  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وعدد من قادة الحركة، عصر اليوم الاثنين، السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة.

وتطرق الطرفان في اللقاء الى بحث سبل تخفيف الحصار عن المواطنين في قطاع غزة، والجهود القطرية التي تبذل في إطار ذلك.

وكان الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال يوم الاثنين، إنّه بدأ تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.

وأضاف قاسم في تصريحات صحفية، أنّ الإجراءات الجديدة تشمل دعم الأسر الفقيرة وتحسين بملف الكهرباء والمياه وحركة التصدير والاستيراد ومشاريع تشغيل الخريجين.

وأوضح، أنّ ما يجري جزء من الدور القطري المقدر وخاصة جهود السفير العمادي الذي يلعب دورًا بارزًا في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.

وأشار، إلى أنّ كسر الحصار عن قطاع غزة، هدف استراتيجــي وسنواصل النضـال مع كـل قـوى شعبنـا من أجل تحقيقـه.

هنية
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