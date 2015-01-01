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صورة.. تل ابيب تمحو القوس الذهبي من صورة لقبة الصخرة بحضور نتنياهو

الإثنين 17 يونيو 2019 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. تل ابيب تمحو القوس الذهبي من صورة لقبة الصخرة بحضور نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن بلدية الاحتلال في القدس قامت بإزالة القبة الذهبية من صورة لمصلى قبة الصخرة بالمسجد الأقصى المبارك.


وأوضحت الصحيفة، أن" بلدية القدس أزالت قبة الصخرة من لوحة للحرم القدسي، في حفل أقامته تكريما للمطرب يهورام غؤون، بمشاركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس البلدية موشيه ليون".


ونوهت إلى أن "ديكور منصة الحفل الذي أقيم في ميدان صفرا شمل على لوحة كبيرة مع صور من الحرم القدسي والمدينة القديمة، ولكن تم حذف القبة الذهبية عن مسجد الصخرة".


ومن بين المباني التي ظهرت في اللوحة الخلفية، المسجد القبلي، وبوابات المسجد الأقصى المبارك الشريف وبرج كنيسة "المخلص"، ولكن قبة الصخرة الذهبية والتي تعتبر من أبرز معالم المسجد الأقصى، تم إزالتها في الصورة والإبقاء فقط على قاعدة مصلى قبة الصخرة بدون القبة الذهبية.


ونوهت "هآرتس"، إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها إزالة القبة الذهبية، ففي 2015، جرى توزيع وثيقة لصلاة عيد افصح يظهر فيها المسجد الأقصى ولكن بدون قبة الصخرة، التي تم إزالتها بواسطة تطبيق الفوتوشوب.


وكان السفير الأمريكي ديفيد فريدمان حمل في العام الماضي صورة جوية كبيرة للمسجد الأقصى تم فيها شطب قبة الصخرة وزرع صورة للهيكل مكانها.



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