  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب يطلع المبعوث الكندي على الأوضاع العامة في محافظة جنين

الإثنين 17 يونيو 2019 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع المبعوث الكندي على الأوضاع العامة في محافظة جنين


جنين / سما /

أطلع محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، قائد فريق البعثة الكندية في فلسطين  العميد مارك غانييه، على الأوضاع العامة في المحافظة وانتهاكات الاحتلال.

وشكر الرجوب العميد غانييه على الدعم الكندي للشعب الفلسطيني، خاصة المؤسسة الأمنية لأداء واجبها لتوفير الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني .

وتطرق إلى الوضع الأمني الداخلي والتعاون بين الأجهزة الأمنية من أجل تعزيز الحالة الأمنية وتطبيق سيادة القانون والسلم الأهلي حفاظا على أمن وكرامة وحقوق شعبنا .

وقدم المحافظ صورة عن انتهاكات قوات الاحتلال المستمرة من خلال الاقتحامات والمداهمات اليومية، للمنازل والورش واعتقال المواطنين والاعتداء عليهم ومصادرة أراضيهم ومنعهم من العمل فيها، مشيرا إلى الأزمة المالية بسبب سرقة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة الفلسطينية.

بدوره، أكد غانييه التزام كندا بمواصلة دعم السلطة الوطنية، مشيرا إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع على الأوضاع العامة في المحافظة، وآلية التعاون على صعيد الأمن والبنية التحتية، من خلال دراسة الاحتياجات عبر الجهات ذات العلاقة، وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية.

واستمع من قادة الأجهزة الأمنية إلى انجازاتهم في بسط الأمن والنظام، والمعيقات التي تواجههم جراء انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة في المحافظة.

وحضر اللقاء، قائد منطقة جنين العميد ركن محمد أبو هيفا، ومدير شرطة المحافظة العقيد حقوقي نادي حلاحلة، ومدير الارتباط العسكري العقيد محمد قندس، ومدير الأمن الوقائي العميد مهند أبو علي، ومدير الاستخبارات العسكرية العقيد طالب صلاحات، ونائب مدير المخابرات العامة العقيد جمال الطيراوي، ونائب محافظ جنين كمال أبو الرب. 

الأكثر قراءة اليوم

رابط كشف أسماء المستفيدين من المنحة القطرية في غزة

وصول السفير العمادي ونائبه الى قطاع غزة وهذا ما سيبحثانه..

بالفيديو... الاحتلال يعلن دخول بندقية "الكرمل" الخارقة للخدمة العسكرية.. تعرف عليها

سببان وراء امتناع السلطة عن قبول اموال المقاصة منقوصة وهما كالتالي..

إسرائيل تشارك بورشة المنامة وغربنبلانت يعلن عن تأجيل "صفقة القرن"

امريكا تطالب الجيش اللبناني : لا تتدخلوا في الحرب المقبلة

هذا ما تملكه إسرائيل من أسلحة نووية ..

الأخبار الرئيسية

ملحم : قطر تعدت على السيادة الفلسطينية عبر تواصلها مع اسرائيل لمد خط 161 لغزة

حماس - اسرائيل

حماس تكشف : بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر الحصار عن غزة

i

المقاومة تتصدى لقوة إسرائيلية خاصة فجر اليوم بخانيونس وتنسحب على الفور

1

صور : يديعوت: خطّ مياه جديد لغزة

ابو مازن

وزير اسرائيلي : على أبو مازن التنحي والعودة لمنزله