المالكي يُودع سفير جمهورية سلوفينيا المعتمد لدى دولة فلسطين لانتهاء مهامه

رام الله / سما /

ودّع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، سفير جمهورية سلوفينيا المعتمد لدى دولة فلسطين ميلكو دولنيسك بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.

وأشاد الوزير المالكي، حسب بيان للوزارة، بالجهود التي بذلها السفير دولنيسك في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، مثمناً العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد السفير دولنسيك موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، كما شكر طاقم وزارة الخارجية والمغتربين لما لمسه من تعاون ومساعدة، ساهمت في نجاح مهامه، متمنياً التقدم والازدهار والسلام لفلسطين.