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بعد لقائه الرئيس.. حنا ناصر يزور قطاع غزة خلال الفترة القادمة

الإثنين 17 يونيو 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد لقائه الرئيس.. حنا ناصر يزور قطاع غزة خلال الفترة القادمة


غزة / سما /

اعلن المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل ان رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر سيزور قطاع غزة خلال الفترة القادمة، في إطار استكمال المشاورات حول إجراء الانتخابات في كل محافظات الوطن.

وشدد كحيل في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاثنين ،   أن اللجنة ماضية في استكمال كافة المشاورات والجهود مع كل المعنيين في هذا الأمر في غزة والضفة لتذليل العقبات بشأن اجراء الانتخابات وعودة الحياة الديمقراطية الفلسطينية.

واشار كحيل الى لقاء رئيس اللجنة مساء امس بالسيد الرئيس محمود عباس حيث تم اطلاع الرئيس على نتائج المشاورات والاجتماعات التي اجرتها اللجنة مع كافة الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة وقطاع غزة من اجل تنفيذ القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا لإجراء انتخابات تشريعية.

وأضاف كحيل بأنه تم وضع الرئيس ايضا بصورة جهود اللجنة مع المجتمع الدولي من اجل الضغط على اسرائيل لإجراء الانتخابات في مدينة القدس وتحديداً في مقرات الامم المتحدة لتمكين كافة المواطنين فيها من المشاركة.

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