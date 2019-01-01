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منصور: مشاركة الامم المتحدة في "ورشة المنامة" ستكون على مستوى متدني

الإثنين 17 يونيو 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصور: مشاركة الامم المتحدة في "ورشة المنامة" ستكون على مستوى متدني


نيويورك /سما/

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور ان مشاركة الامم المتحدة في "ورشة المنامة" ستكون على مستوى متدني، مضيفا ان ماهية المشاركة لم تتضح بعد.

وأشار منصور في لـ"صوت فلسطين" الى ان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش جدد تأكيده خلال كلمة له في جلسة لمجلس الامن ان لا بديل على حل الدولتين وانهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الارض.

من جهة اخرى، اوضح منصور ان العمل جار لفتح مكتب للامين العام للامم المتحدة في الجامعة العربية في القاهرة، مشيرا الى ان الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط ثمن هذه الخطوة واكد انها تاتي في سياق نقل العلاقات الى مستوى اعلى في التنسيق بين الطرفين.

وفيما يتعلق بترؤس فلسطين لمجموعة السبعة والسبعين والصين، اكد منصور ان المشاورات متواصلة مع مختلف الدول حول الوثيقة الختامية التي سيتم اعتمادها في قمة شهر سبتمبر حول تنفيذ اهداف التنمية المستدامة واجندة 2030.

ولفت منصور الى ان التحضيرات متواصلة لعقد قمة المناخ في نيويورك يسبقها عقد مؤتمر تحضيري في ابو ظبي، كون فلسطين تتراس مجموعة السبعة والسبعين والصين في كل هذه المشاورات والتحضيرات والاستعدادات لمثل هذه القمم حيث سيتم عقد خمس قمم في شهر سبتمبر المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

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