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أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع وزير الوظيفة العمومية التونسي

الإثنين 17 يونيو 2019 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو زيد يبحث تعزيز التعاون مع وزير الوظيفة العمومية التونسي


تونس /سما/

 بحث رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، اليوم الاثنين، مع وزير الوظيفة العمومية في رئاسة الحكومة بالجمهورية التونسية كمال مرجان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الإدارة العامة .

واستعرض أبو زيد خلال لقائه الوزير مرجان في العاصمة تونس، بحضور سفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم التجربة الفلسطينية في مجال الإدارة العامة، والإنجازات التي تحققت على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن فلسطين تقدم اليوم الدعم والمساندة للعديد من الدول في عدة محاور بالإدارة العامة، مثل: تكنولوجيا المعلومات، وإعداد المدربين والقادة .

وأضاف: الديوان والمدرسة الوطنية للإدارة يعتبران منارة إدارية وبيت خبرة دفع العديد من الدول لعقد برامج تدريبية لموظفيها على أرض دولة فلسطين، حيث استضافت المدرسة الوطنية للإدارة هذا العام برنامجا تدريبيا لكبار موظفي الخدمة المدنية في دول الاتحاد الافريقي، وبرنامجا آخر لعدد من كبار الموظفين في الدول العربية .

 وتطرّق الى التوجهات التي يقودها الديوان وبالشراكة مع المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP"، وعدد من الدول من ضمنها تونس، والتي تهدف لمساندة الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة  المتعلقة بالإدارة العامة، كما  جاءت  ببيان الأمم المتحدة .

كما دعا الوزير التونسي لتوقيع الاتفاقية بين المدرسة الوطنية للإدارة في فلسطين مع شقيقتها المدرسة الوطنية للإدارة في تونس، التي ستثمر بتعزيز التعاون وتنفيذ برامج لصالح البلدين .

بدوره، أبدى وزير الوظيفة العمومية التونسي تقديره وإعجابه بالتجربة الفلسطينية وبالتوجهات العالمية التي يقودها ديوان الموظفين في مجال الموارد البشرية والإدارة العامة، ورسم السياسات ومساهمة فلسطين  في نقل الخبرات والتجارب الناجحة حول العالم.

وعرض الوزير مرجان تجارب المدرسة الوطنية للإدارة التونسية والتعاون بين الجزائر والمغرب في هذا المجال، مرحبا بمقترح تعزيز التعاون بتبادل المدربين في كلا المدرستين، واستعداد دولة فلسطين لاستقبال طلاب تونسيين للتدريب الميداني في مجال العمل في الوزارات والمؤسسات في فلسطين.

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