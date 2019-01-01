الخليل: التوجيه السياسي يكرم المؤسسات المشاركة في تعزيز ونشر الثقافة الوطنية

الخليل / سما /

كرمت هيئة التوجيه السياسي والوطني في محافظة الخليل، اليوم الاثنين، الضباط والمحاضرين، الذين شاركوا في تعزيز نشر الثقافة الوطنية في المدارس، والجامعات، والمؤسسات الأمنية والحكومية، والقطاعات الأهلية في المحافظة.

وأكد العميد محمد نزال في كلمة الأمن الوقائي، على الدور المهم الذي يقوم به التوجيه السياسي في نشر الثقافة الوطنية، متمنيا تكثيف مثل هذه الجهود في هذه المرحلة، بسبب المخاطر والهجمة الشرسة المستهدفة للمشروع الوطني من كل حدب وصوب، من خلال صفقة القرن واجتماع البحرين.

من جانبه، أوضح المفوض السياسي العام لمحافظة الخليل العقيد اسماعيل غنام، أهمية الرسائل الوطنية التي ارسلتها المؤسسات والمتطوعين من خلال التوعية الوطنية، مؤكدا ان هذه الجهود مستمرة حتى نيل الحرية والاستقلال.

وبين أن هناك أكثر من 953 لقاءً توعويا في التربية الوطنية مع طلاب الجامعات، والمدارس، وأولياء الأمور، بالإضافة الى دورات وورشات عمل مكثفة للأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية .