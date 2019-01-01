  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخليل: التوجيه السياسي يكرم المؤسسات المشاركة في تعزيز ونشر الثقافة الوطنية

الإثنين 17 يونيو 2019 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: التوجيه السياسي يكرم المؤسسات المشاركة في تعزيز ونشر الثقافة الوطنية


الخليل / سما /

 كرمت هيئة التوجيه السياسي والوطني في محافظة الخليل، اليوم الاثنين، الضباط والمحاضرين، الذين شاركوا في تعزيز نشر الثقافة الوطنية في المدارس، والجامعات، والمؤسسات الأمنية والحكومية، والقطاعات الأهلية في المحافظة.

وأكد العميد محمد نزال في كلمة الأمن الوقائي، على الدور المهم الذي يقوم به التوجيه السياسي في نشر الثقافة الوطنية، متمنيا تكثيف مثل هذه الجهود في هذه المرحلة، بسبب المخاطر والهجمة الشرسة المستهدفة للمشروع الوطني من كل حدب وصوب، من خلال صفقة القرن واجتماع البحرين.

من جانبه، أوضح المفوض السياسي العام لمحافظة الخليل العقيد اسماعيل غنام، أهمية الرسائل الوطنية التي ارسلتها المؤسسات والمتطوعين من خلال التوعية الوطنية، مؤكدا ان هذه الجهود مستمرة حتى نيل الحرية والاستقلال.

وبين أن هناك أكثر من 953 لقاءً توعويا في التربية الوطنية مع طلاب الجامعات، والمدارس، وأولياء الأمور، بالإضافة الى دورات وورشات عمل مكثفة للأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية . 

الأكثر قراءة اليوم

وصول السفير العمادي ونائبه الى قطاع غزة وهذا ما سيبحثانه..

محاولة اغتيال المتحدث باسم فتح وعضو المجلس الثوري اسامة القواسمي

بالفيديو... الاحتلال يعلن دخول بندقية "الكرمل" الخارقة للخدمة العسكرية.. تعرف عليها

سببان وراء امتناع السلطة عن قبول اموال المقاصة منقوصة وهما كالتالي..

إسرائيل تشارك بورشة المنامة وغربنبلانت يعلن عن تأجيل "صفقة القرن"

امريكا تطالب الجيش اللبناني : لا تتدخلوا في الحرب المقبلة

هذا ما تملكه إسرائيل من أسلحة نووية ..

الأخبار الرئيسية

ملحم : قطر تعدت على السيادة الفلسطينية عبر تواصلها مع اسرائيل لمد خط 161 لغزة

حماس - اسرائيل

حماس تكشف : بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر الحصار عن غزة

i

المقاومة تتصدى لقوة إسرائيلية خاصة فجر اليوم بخانيونس وتنسحب على الفور

1

صور : يديعوت: خطّ مياه جديد لغزة

ابو مازن

وزير اسرائيلي : على أبو مازن التنحي والعودة لمنزله