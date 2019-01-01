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قائمة عربية جديدة ستخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

الإثنين 17 يونيو 2019 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة عربية جديدة ستخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة


القدس المحتلة / سما /

كشف البروفيسور أسعد غانم الخبير في شؤون العلوم السياسية، النقاب عن أنه سيتم في أواخر الشهر الجاري الإعلان عن تشكيل قائمة عربية جديدة، يطلق عليها الاسم "الوحدة الشعبية" لخوض انتخابات الكنيست المقبلة.

وقال غانم خلال حديثه لقناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، إن الحزب الجديد سيضم رؤساء سلطات محلية، وقياداتٍ سابقة في القائمة المشتركة، وأكاديميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع العربي.

وأضاف "سيتم في منتصف الشهر القادم انتخاب قائمة مرشَّحي الحزب الجديد".

ولم يستبعد البروفسور غانم إمكانية انضمام الحزب الجديد إلى صفوف القائمة المشتركة في حال أرادت الأخيرة ذلك. مضيفًا أنّ "القائمة الجديدة ستخوض الانتخابات المقبلة بشكل مستقل في حال عدم انجاز تشكيل تحالف مع القائمة المشتركة".

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