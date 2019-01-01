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وصول العديد من الوفود الاجنية الى غزة بينهم نائب ميلادينوف

الإثنين 17 يونيو 2019 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول العديد من الوفود الاجنية الى غزة بينهم نائب ميلادينوف


غزة / سما /

وصلت الى قطاع غزة العديد من الوفود الاجنية عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.
وقال المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون أن جيمس ماجولدرك نائب منسق عملية السلام في الشرق الاوسط ووفد مرافق له.
وتأتي زيارة ماجولدرك بعد يومين فقط من زيارة نيكولاي ميلادينوف الى غزة الجمعة لمتابعة ملفات التهدئة ومشاريع الامم المتحدة بغزة.
وأوضح المكتب ان السفير الياباني "تاكيشي اكوبو" مع وفد رفيع مرافق له وصل للقطاع
ووصلت سارة موسكروفت مديرة مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة ونيل توبن مدير مكتب حقوق الانسان بغزة.
واشار المكتب الى وصول مدير مكتب منظمة الحصة العالمية في القدس جيرلاد روكن شاب ووفد مرافق له.
وكان السفير محمد العمادي ونائبه خالد الحردان وصلا الليلة الماضية الى القطاع.

#غزة #وفود #معبر ايرز

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