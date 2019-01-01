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القطريون تجاهلوا السلطة تماما

ملحم : قطر تعدت على السيادة الفلسطينية عبر تواصلها مع اسرائيل لمد خط 161 لغزة

الإثنين 17 يونيو 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم : قطر تعدت على السيادة الفلسطينية عبر تواصلها مع اسرائيل لمد خط 161 لغزة


رام الله /سما/

قال رئيس سلطة الطاقة في فلسطين، ظافر ملحم، أن دولة قطر تعدت على السيادة الفلسطينية، من خلال التواصل مع الجانب الإسرائيلي، بخصوص مشروع خط كهرباء 161، ودون الرجوع لسلطة الطاقة الفلسطينية، التي تُعتبر المُخول الأول والأخير بتنفيذ المشروع.

وقال ملحم في تصريحات له نقلتها وسائل اعلام محلية  "لم يتم التنسيق معنا من قبل القطريين، وقطر تنفذ المشروع بعيدًا عن سلطة الطاقة في الضفة والقطاع، وانما فقط يتواصل القطريون مع الإسرائيليين".
وكشف عن أن اجتماعات عُقدت خلال اليومين الماضيين بين القطريين والإسرائيليين في القدس؛ من أجل انهاء هذا المشروع بعيدًا عن السلطة الفلسطينية، مضيفًا: "سنوجه رسائل احتجاجية إلى الجانب القطري".

وأضاف ملحم، أنه لا يجوز لأي دولة مانحة أن تتصرف دون الرجوع إلى قنوات السلطة الفلسطينية، وتحديدًا سلطة الطاقة التي تُمثل الحكومة الفلسطينية، لذا هذا الاجراء مُخالف لجميع الأعراف الدبلوماسية، موضحا "حتى لو أن مشروع خط 161 يخدم المصالح الفلسطينية، لا يجوز لأي دولة أن تتعدى سيادة دولة فلسطين".
  

وحول إمكانية أن تتخذ سلطة الطاقة إجراءات شديدة، في أي مشاريع مشتركة مقبلة، قال ملحم: إن سلطة الطاقة ستُجري مشاورات مُكثفة مع مرجعياتها لتحديد ما ستقوم به حسب قوله.

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