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الديمقراطية تحذر مما يخطط لخنق مدينة القدس عبر منع الأنشطة الفلسطينية

الإثنين 17 يونيو 2019 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

 أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التوجهات الإسرائلية التي تمّ الكشف عنها في تصريحات لوزراء في حكومة نتنياهو، والتي تدعو إلى تشديد فرض الحصار على أهلنا في القدس المحتلة من خلال منع الأنشطة الفلسطينية في المدينة.

وقالت الجبهة إن هذه الخطوة الخطيرة, إن هي وقعت, ستشكل ذروة المشروع التهويدي لعاصمة الدولة الفلسطينية، والإستفراد بشعبنا فيها, ما ينذر بإنفجارات قادمة؛ يتحمل الإحتلال الإسرائيلي مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى تطويق التحرك الإسرائيلي الهادف إلى خنق مدينة القدس، بنقل القضية إلى الأمم المتحدة للمطالبة بوضع آليات تطبيقية لقرار مجلس الأمن 2326 في 28/12/2016 في إدانة الإستطان، وإعتباره غير قانوني، وباطلاً بوقائعه ونتائجه.

#الجبهة الديمقراطية

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