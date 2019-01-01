خبيرة علاقات هتقولك مفاتيح التعامل مع زوجك النكدي

وكالات / سما /

دائماً ما نسمع عن المرأة النكدية التى ترغب دوماً فى البحث عن المشاكل والأشياء التى يمكن أن تعكر مزاجها وتخلق مناخاً خاصاً من الأحزان، لكن هل سمعت قبل ذلك عن الرجل النكدى؟

بالطبع هناك الكثيرون من الرجال النكديين كما أكدت لنا خبيرة العلاقات "مروة أحمد".

هذا النوع من الرجال يبحث دوماً عن المشاكل وتسليط الضوء عن أبرز العقبات حتى يهيئ لنفسه جواً حزيناً يسيطر عليه ويسيطر على أسرته أيضاً، ولأن الرجل النكدى تكون طرق التعامل معه أصعب من المرأة النكدية، ومن ثم زادت شكاوى السيدات اللاتى يعانين من التعامل مع أزواجهن النكديين، لذا تحدثنا مع خبيرة العلاقات "مروة أحمد "، حتى تكشف لنا عن أبرز طرق التعامل مع الرجل النكدى فى عدة خطوات.

متحسسيهوش أنه نكدى: أول خطوة للتعامل مع الرجل النكدى، تبدأ بذكاء المرأة فى عدم توصيل شعورها بالإنزعاج، فلا تشعريه بأنك تنفرين من تصرفاته وبحثه الدائم عن النكد، لأن سوف يعتبر هذا التصرف نوع من أنواع عدم الشعور به، مما سوف يجعل المشكلة تتفاقم، وسوف تجدين الإتهامات تتوجه إليك منه مما سوف يزيد من حالة النكد السائدة.

احكى له على ذكريات مفرحة: كونى حريصة دائماً على تذكير شريكك بذكرياتكما المبهجة التى سوف تحد من شعوره بالحزن وتمرر على قلبه الضحكة، فحرصك الدائم على إنتشار شعور البهجة بالطبع سوف يغير من مزاجه، حتى وإن كان ذلك الشعور وقتى.

تجاهلى المشاكل اللى بيعملها: لا تكونى سريعة الانفعال أثناء تعاملك مع شريكك النكدى، فهو سوف يبحث طوال الوقت على إفتعال المشكلات، ولكن عليكى أن يكون لديك ما يكفى من الذكاء للتعامل وتجاهل الدخول معه فى إشتباك، واحرصى على إمتصاص غضبه حتى تحولى المشكلة إلى موقف إيجابى.

خليكى إيجابية: احرصى دائماً على التحلى بصفة الإيجابية، فاشعريه دائماً أن لكل مشكلة حل، ولكل باب مغلق مفتاح سوف تبحثون عنه سوياً وسوف تنحل جميع مشاكله.