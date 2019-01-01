الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضّفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 16 مواطناً من محافظات الضّفة الغربية.

وبيّن نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية مواطنين من محافظة بيت لحم، وهم: فايز موسى أحمد العمور (37 عاماً)، عاهد محمد موسى العمور (20 عاماً)، محمد موسى أحمد العمور (40 عاماً)، موسى محمود موسى العمور (19 عاماً)، زكي محمود عوض الله العمور (38 عاماً)، أمين علي خلف جبرين، وخليل داود حسن أبو مفرح (27 عاماً)، ويزن ماجد العمور (19 عاماً).

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: يوسف أحمد حمدان العلامي (25 عاماً)، وأراد محمد حسين عادي (22 عاماً)، وأحمد كريم محمد اخليل (17 عاماً).

وأشار إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من محافظة جنين، وهما: حسان شادي عويس، وبلال طالب أبو بكر، وضياء ياسين جرارعة من نابلس، وكريم حاتم البرغوثي (48 عاماً)، وأيسر شريف الشعيبي (18 عاماً) من رام الله.