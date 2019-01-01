عمرو مصطفى يفاجئ جمهوره ويعتزل التلحين

وكالات / سما /

أعلن الملحن المصري عمرو مصطفى اعتزاله التلحين بشكل نهائي بعد سنوات من العمل.

ونشر مصطفى صورة له على حسابه في انستغرام، وعلق عليها قائلاً: “النهارده هكون تميت 20 سنة كملحن ذكرى أول أغنية خليك فاكرني، البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت طبًا قادرين نعملها”.

وأضاف: “وبداية مستقبل جديد في الغناء فقط، الألبوم السنة دي إن شاء الله”.

وشكل قرار عمرو مفاجأة كبيرة لمتابعيه الذين استغربوا هذا الأمر، لا سيما وأنه عاد قبل فترة إلى العمل مع النجم المصري عمرو دياب بعد خلاف طويل بينهما وكان في غاية السعادة حينها.

وكان مصطفى شارك في أغنية “قادرين نعملها” التي قدمها الفنان محمد حماقي لصالح أحد مستشفيات السرطان من أجل جمع التبرعات.