فيديو.. أضخم قط في العالم... نصف نمر ونصف أسد

وكالات / سما /

أصبح النمر "أبولو" أضخم نمر في العالم العالم، وذلك بعد أن تخطى وزنه 705 أرطال.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن "أبولو" يمتلكه الثنائي الأمريكي هولستون وكودي أنتلى، ويبلغ من العمر خمس سنوات. وأضافت أنه نسل هجين لأسد ذكر ونمر أنثى، ويصل طوله إلى 12 قدما، وعندما يقف يزداد طوله عن 6 أقدام.

وأشارت الصحيفة إلى أن "أبولو" يختلف عن نمر "التيجونز" الذي يكون والدته أسدا ونمرا ذكرا. وظهر نمر "أبولو" النادر لأول مرة في الهند في القرن التاسع عشر، حيث تعيش الأسود والنمور بشكل منفصل في البرية.