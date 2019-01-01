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حماس تكشف : بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر الحصار عن غزة

الإثنين 17 يونيو 2019 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف : بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر الحصار عن غزة


غزة / سما /

كشف المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، اليوم الاثنين، عن بدء تنفيذ مرحلة أوسع من تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة.

وقال قاسم في تصريحات صحفية ، إن الإجراءات الجديدة تشمل دعم الأسر الفقيرة، والتحسين بملف الكهرباء، والمياه، وحركة التصدير والاستيراد، ومشاريع تشغيل الخريجين.

وأشار إلى أن ما يجري جزء من الدور القطري المقدر، وخاصة جهود السفير محمد العمادي الذي يلعب دورًا بارزًا في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.

وأكد قاسم، أن كسر الحصار عن قطاع غـزة هدف استراتيجي، مشددًا على أن حركته ستواصل النضال مع كل قـوى شعبنا من أجل تحقيقه.

يشار الى ان صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت صباح اليوم الاثنين، أن شركة "ميكوروت" الإسرائيلية بدأت مدّ خط أنابيب مياه لصالح قطاع غزة، بقرب الخط القديم قبالة حدود وسط القطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن الوحدات الهندسية بدأت بحفر القنوات الخاصة بأنابيب الخط الجديد، مشيرةً إلى أن تكلفة المشروع الجديد تصل إلى ملايين الشواكل وتنفذه شركة ميكوروت بالتعاون مع سلطة المياه الإسرائيلية، وبعد تجهيزه سيتم ضخ المياه من خلاله إلى القطاع.

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