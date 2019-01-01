الامم المتحدة ستشارك بمستوى متدن في ورشة البحرين

رام الله / سما /

قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور، ان مشاركة الامم المتحدة في ورشة البحرين ستكون على مستوى متدن، مضيفا ان ماهية المشاركة لم تتضح بعد.

وأشار منصور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين، الى ان الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش جدد تأكيده خلال كلمة له في جلسة لمجلس الامن ان لا بديل على حل الدولتين وانهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على الارض.

من جهة اخرى، اوضح منصور ان العمل جار لفتح مكتب للأمين العام للأمم المتحدة في الجامعة العربية في القاهرة، مشيرا الى ان الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط ثمن هذه الخطوة واكد انها تأتي في سياق نقل العلاقات الى مستوى اعلى في التنسيق بين الطرفين.

وفيما يتعلق بترؤس فلسطين لمجموعة السبعة والسبعين والصين، اكد منصور ان المشاورات متواصلة مع مختلف الدول حول الوثيقة الختامية التي سيتم اعتمادها في قمة شهر سبتمبر حول تنفيذ اهداف التنمية المستدامة واجندة 2030.

ولفت منصور الى ان التحضيرات متواصلة لعقد قمة المناخ في نيويورك يسبقها عقد مؤتمر تحضيري في ابو ظبي، كون فلسطين تتراس مجموعة السبعة والسبعين والصين في كل هذه المشاورات والتحضيرات والاستعدادات لمثل هذه القمم حيث سيتم عقد خمس قمم في شهر سبتمبر المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.