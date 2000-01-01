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هذا ما تملكه إسرائيل من أسلحة نووية ..

الإثنين 17 يونيو 2019 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما تملكه إسرائيل من أسلحة نووية ..


القدس المحتلة / سما /

 أظهر تقرير سنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، صدر اليوم الاثنين، أنّ إسرائيل تمتلك ما بين 80-90 رأسًا نوويًا.

وأشار التقرير إلى أنّ إسرائيل تعتمد سياسة التكتّم على قدراتها في هذا المجال، من خلال عدم التعليق على ترسانتها النووية رغم وجود اعتقاد واسع في العالم بامتلاكها أسلحة نووية.

وبحسب التقرير فإن تسع دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين، الهند، باكستان، إسرائيل، وكوريا الشمالية، تمتلك حتى بداية 2019 حوالي 13865 رأسًا نوويًا، تم نشر 3750 منها مع قوة تشغيلية، وما يقرب من 2000، منها، يتم الاحتفاظ بها في حالة تأهب تشغيلي عالي.

وفي تصريح نادر، أعلن مدير هيئة "الطاقة الذرية" الإسرائيلية زئيف سنير، في سبتمبر/أيلول 2018، خلال المؤتمر العام الـ 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في العاصمة النمساوية "فيينا" أن بلاده ستطور وتحصّن منشآتها النووية ردًا على التهديدات الإيرانية.

#إسرائيل #أسلحة نووية

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