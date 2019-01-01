تعرف على مزايا وخدمات "غوغل ناست هب" الجديد

وكالات / سما /

يمثل جهاز غوغل ناست هب (Nest Hub) الجديد نوعا فريدا من الأجهزة الذكية ويتيح إمكانية التحكم في تجهيزات المنزل الذكي عبر إطار صور رقمي.

ويأتي إطار الصور الرقمي ناست هب Nest Hub بشاشة صغيرة قياس 7 بوصات، كما ‫أنه لا يحتوي على كاميرا لتوفير مزيد من الخصوصية وحماية البيانات، ‫ويعني هذا أيضا أن الجهاز لا يتيح القيام بمؤتمرات الفيديو من خلاله، ‫ولمزيد من الأمان يمكن أيضا فصل الميكروفون من مفتاح انزلاقي.

وتتجلى مزايا إطار الصور الرقمي في الخدمات التي تقدمها الشركة الأميركية مثل التقويم والخرائط والبريد الإلكتروني ومنصة يوتيوب.

ويتيح الجهاز المتوفر بسعر 129 دولارا إمكانية عرض المسار للموعد التالي على الخريطة أو الوصول إلى قائمة تشغيل مخصصة على يوتيوب.

‫كما يسمح بتشغيل خدمات الفيديو والنتفليكس( Netflix) وماكسدوم ( Maxdome) مباشرة على شاشة الجهاز إلى جانب خدمة يوتيوب Music وخدمة بث الموسيقي سبوتيافي (Spotify).

ويمكن تخصيص إجابات غوغل أسيستنت مع المحتوى على الشاشة في جهاز غوغل ناست هب باستخدام ميزة التعرف على الصوت فويس ماتش (VoiceMatch)، مما يتيح فرصة استخدام أكثر من شخص دون الاطلاع على المعلومات السرية من قبل الآخرين.

ويقوم المستشعر بملاءمة درجة السطوع مع ظروف الإضاءة المحيطة لرؤية الصور على الشاشة بشكل جيد.

ويتيح إطار الصور الرقمي ناست هب إمكانية استدعاء الصور من الخدمة السحابية "غوغل فوتو" سواء من الألبومات الفردية أو من المجموعة بأكملها، بينما يعمل المساعد الصوتي بشكل جيد للغاية في عرض صور معينة على الشاشة.

ويشتغل المساعد الصوتي وفق الأمر الصوتي بغض النظر عما إذا كانت الصور في مكان قضاء العطلة أو صورة لشخص مما دفع برنامج غوغل إلى فهرسة الصور في الخلفية.

ويحمل الجهاز اسم Hub لأنه يتيح أيضا إمكانية التحكم في تقنيات المنزل الذكي مثل المصابيح المتصلة بالشبكة المنزلية والثيرموستات (جهاز يستخدم للتحكم بأمن التدفئة أو التبريد) أو الأقفال شرط أن تكون هذه الأجهزة قد تم إعدادها مسبقا وأن تكون متصلة بالمساعد الرقمي غوغل Assistant.

وتعتبر شاشة "غوغل ناست هب" صغيرة بعض الشيء وتمتاز بدقة منخفضة للغاية لمشاهدتها من مسافة بعيدة وبسماعتها الضعيفة، غير أنها تكفي لقراءة وصْفات الطبخ مثلا.